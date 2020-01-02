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عدن - ياسمين التهامي - " فيديو مزلزل " الفلكية اللبنانيه المعروفة بتنبؤاتها السيئه دائما ... تكشف عن الضحايا من الحكام العرب خلال 2020

نشرت عالمة الفلك والاعلامية اللبنانية، ماغي فرح توقعات عام 2020 واصفة اياها بالسنة المصيرية التي ستطبع العصر كله والسنوات الـ”25″ القادمة.

وكشفت ماغي فرح أن السبب يعود لحدث فلكي استثنائي جمع ثلاثة كواكب “بطيئة” وأساسية في برج واحد هو برج الجدي.

جديد اب برس :

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كما تحدثت عن انهيار بعض الحكومات بالإضافة إلى صراعات عالمية ترافقها انقلابات واحتجاجات مشيرةً إلى أن سنة الـ 2020 هي أكثر “خطراً” من السنة الحالية وستكون أكثر عنفاً.

وأضافت:” إن الاحداث الاستثنائية التي سيشهدها هذا العام سوف تمرر العالم في تجارب غير عادية ستكون كثير مهمة ولن ننساها طوال حياتنا”.