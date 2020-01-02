شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد أول صورة لمذيعة العربية "نجوى قاسم" قبل وفاتها بلحظات .. وتفاصيل جديدة حول ما حدث لها بشكل مفاجئ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي اللواء خليل إبراهيم المنصوري لـ"الإمارات اليوم إن جميع المؤشرات والفحص الطبي المبدئي تؤكد أن وفاة الإعلامية اللبنانية، المذيعة بمحطة العربية، نجوى قاسم، طبيعية نتيجة ازمة قلبية، لافتاً إلى أن شرطة دبي اتخذت إجراءاتها المعتادة وتشمل فحصها من قبل خبراء الطب الشرعي بالأدلة الجنائية مرجحاً تأكيد نتيجة الفحص الأول.

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• عاجـــل : شاهد أول صورة لمذيعة العربية "نجوى قاسم" قبل وفاتها بلحظات .. وتفاصيل جديدة حول ما حدث لها بشكل مفاجئ

• عاجـــل : شرطة دبي تقطع الشك باليقين وتعلن السبب الحقيقي لوفاة الإعلامية "نجوى قاسم" ،وتكشف عن اللحظات الأخيرة في حياتها

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• عاجـــل : الكشف عن السبب الحقيقي لوفاة الإعلامية "نجوى قاسم"

• عاجـــل : شرطة دبي تقطع الشك باليقين وتعلن السبب الحقيقي لوفاة الإعلامية "نجوى قاسم" ،وتكشف عن اللحظات الأخيرة في حياتها

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وأضاف أن الإعلامية المتوفية، البالغة من العمر 52 عاماً، كانت تعيش مع أفراد من أسرتها في منزل جديد بمنطقة المارينا، وفي أجواء اعتيادية احتفلت معهم وأصدقائها برأس السنة الجديدة، وتوجهت إلى سريرها بشكل طبيعي ليلة أمس، وحين دق المنبه في الصباح لم تستيقظ ما أثار قلقهم، فتوجهوا إليها وحاولوا إيقاظها لكنها لم تستجب فاتصلوا بالإسعاف وتبين من خلال الفحص وفاتها نتيجة أزمة قلبية، لافتاً إلى أن هناك أطباء بين أفراد أسرتها، ولم تكن تعاني من أمراض أو مشكلات صحية قبل الوفاة.

وأكد المنصوري أن معاينة وتحقيقات شرطة دبي انتهت إلى أنه لا شيء خارج المألوف في التفاصيل التي سبقت وفاة الإعلامية اللبنانية، مستبعداً وجود أي شبهة جنائية.

وكان مدير أخبار MBC في السعودية، مالك الروقي، أعلن، في وقت سابق من اليوم، وفاة المذيعة نجوى قاسم، وذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وعملت قاسم لحساب تلفزيون المستقبل اللبناني، قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في عام 2004.