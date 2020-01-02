شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شرطة دبي تقطع الشك باليقين وتعلن السبب الحقيقي لوفاة الإعلامية "نجوى قاسم" ،وتكشف عن اللحظات الأخيرة في حياتها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت شرطة دبي اللحظات الأخيرة من حياة المذيعة بقناة العربية، الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم، التي وافتها المنية، صباح اليوم الخميس، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

ونقل موقع ”الإمارات اليوم“ عن مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي اللواء خليل إبراهيم المنصوري، أن نجوى قاسم توجهت إلى سريرها بشكل طبيعي ليلة أمس، وحين دق المنبه في الصباح لم تستيقظ ما أثار قلق أسرتها، فتوجهوا إليها وحاولوا إيقاظها لكنها لم تستجب فاتصلوا بالإسعاف، وتبين من خلال الفحص وفاتها نتيجة أزمة قلبية.

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• عاجـــل : شرطة دبي تقطع الشك باليقين وتعلن السبب الحقيقي لوفاة الإعلامية "نجوى قاسم" ،وتكشف عن اللحظات الأخيرة في حياتها

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• عاجـــل : الكشف عن السبب الحقيقي لوفاة الإعلامية "نجوى قاسم"

• عاجـــل : شرطة دبي تقطع الشك باليقين وتعلن السبب الحقيقي لوفاة الإعلامية "نجوى قاسم" ،وتكشف عن اللحظات الأخيرة في حياتها

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وأكد المنصوري أن شرطة دبي اتخذت إجراءاتها المعتادة؛ التي شملت فحص الراحلة من قبل خبراء الطب الشرعي بالأدلة الجنائية، مرجحا تأكيد نتيجة الفحص الأول.

وأوضح المنصوري، أن معاينة وتحقيقات شرطة دبي انتهت إلى أنه لا شيء خارج المألوف في التفاصيل التي سبقت وفاة الإعلامية اللبنانية، مستبعدا وجود أي شبهة جنائية.

ولفت المسؤول الأمني، إلى أن بين أفراد عائلة الإعلامية الراحلة أطباء، ولم تكن تعاني من أمراض أو مشكلات صحية قبل الوفاة، وقد انتقلت حديثا مع أسرتها إلى منزل جديد بمنطقة المارينا، وفي أجواء اعتيادية احتفلت معهم وأصدقاءها برأس السنة الجديدة.

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