شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الكشف عن السبب الحقيقي لوفاة الإعلامية "نجوى قاسم" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - صدم الجمهور والوسط الإعلامي اليوم الخميس بوفاة الإعلامية الشهيرة بقناتي العربية والحدث اللبنانية نجوى قاسم بشكل مفاجئ عن عمر يناهز 51 عاما في منزلها بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأعلن نبأ الوفاة المفاجئ أولا من قبل زملاء الراحلة وجمهور متابعيها قبل أن تنعيها قناة العربية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني دون ذكر لسبب الوفاة. --------------------------------- أكثر الأخبار مشاهدة الأن بالوطن العربي : • عاجـــل : شاهد أول صورة لمذيعة العربية "نجوى قاسم" قبل وفاتها بلحظات .. وتفاصيل جديدة حول ما حدث لها بشكل مفاجئ • عاجـــل : شرطة دبي تقطع الشك باليقين وتعلن السبب الحقيقي لوفاة الإعلامية "نجوى قاسم" ،وتكشف عن اللحظات الأخيرة في حياتها Advertisements • عاجـــل : الكشف عن السبب الحقيقي لوفاة الإعلامية "نجوى قاسم" • عاجـــل : شرطة دبي تقطع الشك باليقين وتعلن السبب الحقيقي لوفاة الإعلامية "نجوى قاسم" ،وتكشف عن اللحظات الأخيرة في حياتها --------------------------------- غير أن زميل الراحلة في مجموعة أم بي سي مصطفى الآغا كشف أن سبب الوفاة ”ذبحة صدرية“. وكتب الآغا في تغريدة على حسابه في موقع تويتر:“بداية حزينة لعالم #2020 وخبر وفاة الزميلة #نجوي_قاسم بذبحة قلبية حسب ما سمعنا … خالص العزاء لأسرتها وزملاء مهنتها الذين تأثروا جدا برحيلها المفاجئ.“ وكانت الراحلة نجوى قاسم قبل أقل من يومين، غردت متفائلة بالعام الجديد قائلة: ”يا رب عام خير على الجميع يا رب يا رب يا رب احفظ بلادنا وعينك على #لبنان”.

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