شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عـــــاجل : الملك سلمان ينقلب على جميع دول الخليج ويصدر 6 قرارات ملكية مزلزلة قبل قليل .. ماذا يحدث؟ والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين التهامي - أصدر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، عددًا من القرارات الملكية الهامة والتي تتعلق بعدد من الدول.

وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته اليوم على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والعراق حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس"، أن مجلس الوزراء السعودي وافق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية والإدارة الوطنية للملكية الفكرية الصينية.

ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية والمركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) للتعاون في مجالات التنمية الزراعية والاستدامة البيئية.

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وأصدر مجلس الوزراء السعودي قرارًا ملكيًّا بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس شركة المدفوعات الخليجية، وكذلك مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية، وإدارة الضرائب الاتحادية في روسيا الاتحادية للتعاون الفني في مجال الإدارة الضريبية.

وشملت القرارات الملكية تباحث الجانب السعودي مع نظيره التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس للتعاون الصناعي.

ومن بين القرارات الملكية السعودية التوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة الأرجنتين في مجال خدمات النقل الجوي، وكذلك الموافقة على اتفاق تعاون بين الحكومة السعودية وحكومة باكستان في مجال الرياضة.

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