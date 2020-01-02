- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادات من تنظيم الدولة الاسلامية تشارك الإصلاح في معارك شبوة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020
الخليج 365 - شبوة
شاركت عناصر من تنظيم القاعدة بينها قيادات مع مليشيا الإصلاح في المعارك الدائرة مناطق لقموش محافظة شبوة والمحفد محافظة ابين .
حيث أفادت مصادر محلية في المحفد ان عناصر القاعدة بينهم قيادات شاركت صباح اليوم مع مليشيا الاخوان في هجوم على قوات الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية .
المصادر قالت ان عناصر القاعدة ظهروا مجدداً في المنطقة وعلى متن اطقم تابعة لمليشيا الإصلاح ونصبوا نقاط بالتنسيق والتعاون مع مليشيا حزب الإصلاح .
كما اكدت مصادر في شبوة ان عناصر القاعدة شوهدوا اليوم يقاتلون الى جوار القوات الخاصة التابعة لمليشيا الإصلاح بهدف اجتياح قرى لقموش .
وقال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الشيخ " هاني بن بريك " في تغريدة على صفحته: إن قيادات وأفراد من تنظيم القاعدة وبعضهم عرب وصيد ثمين يشاركون مليشيات الإصلاح في محاولة اجتياح قرى لقموش في شبوة.
كانت هذه تفاصيل خبر قيادات من تنظيم الدولة الاسلامية تشارك الإصلاح في معارك شبوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.