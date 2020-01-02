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قيادات من تنظيم الدولة الاسلامية تشارك الإصلاح في معارك شبوة

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اليمن العربي - شبوة 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020

قيادات من تنظيم الدولة الاسلامية تشارك الإصلاح في معارك شبوة

الخليج 365 - شبوة

شاركت عناصر من تنظيم القاعدة بينها قيادات مع مليشيا الإصلاح في المعارك الدائرة مناطق لقموش محافظة شبوة والمحفد محافظة ابين .

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حيث أفادت مصادر محلية في المحفد ان عناصر القاعدة بينهم قيادات شاركت صباح اليوم مع مليشيا الاخوان في هجوم على قوات الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية .

المصادر قالت ان عناصر القاعدة ظهروا مجدداً في المنطقة وعلى متن اطقم تابعة لمليشيا الإصلاح ونصبوا نقاط بالتنسيق والتعاون مع مليشيا حزب الإصلاح .

كما اكدت مصادر في شبوة ان عناصر القاعدة شوهدوا اليوم يقاتلون الى جوار القوات الخاصة التابعة لمليشيا الإصلاح بهدف اجتياح قرى لقموش .

وقال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الشيخ " هاني بن بريك " في تغريدة على صفحته: إن  قيادات وأفراد من تنظيم القاعدة وبعضهم عرب وصيد ثمين يشاركون مليشيات الإصلاح في محاولة اجتياح قرى لقموش في شبوة.

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