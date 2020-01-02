القوات المشتركة ترد على تصريحات وتهديدات قائد محور تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أصدرت قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن، بياناً ردت فيه على تصريحات قائد محور تعز، القيادي الإخواني، خالد فاضل وتهديداته بتحرير مديريات الساحل الغربي على حد زعمه .



وجاء في البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم (( ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين )) ،، صدق الله العظيم

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في الوقت الذي نتطلع فيه لتوحيد صفوف كافة القوى والمكونات المناهضة للمشروع الحوثي الكهنوتي الذي دمر الوطن وأهلك الحرث والنسل وصادر مؤسسات الدولة وأدخل البلاد في أتون صراعات داخلية وحروب لاتبقي ولا تذر يحاول البعض الاصطياد في الماء العكر من خلال اطلاق تصريحات تضر بوحدة الصف المقاوم للمليشيات الحوثية ومشروعها الظلامي.

وإننا في قيادة قوات المقاومة المشتركة بالساحل الغربي نبدي استغرابنا الشديد من التصريحات التي اطلقها مؤخراً قائد محور تعز بشأن مديريات الساحل الغربي وتهديداته بتحرير المحرر والذي كان من المفترض فيه بأن يوجه هذا التهديد إلى المليشيات الحوثية الانقلابية التي مازالت تحتل اجزاء كبيرة من محافظة تعز وتفرض على اهلنا فيها حصاراً جائراً وتذيقهم الويل والثبور، معتبرين مثل هذه التصريحات هروباً من استحقاق تحرير ماتبقى من المحافظة الجريحة بسبب ما تمارسه المليشيات الانقلابية ضد اهلنا في تعز العلم والثقافة.

لقد كنا نتمنى من قائد محور تعز النأي بنفسه والابتعاد عن الخطاب الداعي للتشتيت وتبني خطاب واع وعقلاني يغلب المصالح العليا للوطن على المصالح الحزبية والشخصية الضيقة وأن يوفر الجهد والوقت والقوة لتحرير ماتبقى من المناطق التي مازالت تسيطر عليها مليشيات الحوثي المدعومة ايرانياً، وأن لا يقود الصف الجمهوري المناهض للمشروع الحوثي إلى قضايا هامشية وصغيرة لأن لدينا جميعاً قضية كبرى تتمثل في الدفاع عن الجمهورية التي تحاول اليوم مليشيا الظلام الحوثية مصادرتها والعودة بنا الى ماقبل 26 سبتمبر 1962م.

مؤكدين بأننا في القوات المشتركة في الساحل الغربي سننأى بأنفسانا الدخول في مثل هذه المهاترات التي لا تخدم قضية شعبنا والمتمثلة في الخلاص من مليشيات الدمار الحوثية. مجددين العهد لشعبنا اليمني العظيم بأننا وبثقة المؤمن وجسارة الثائر وخبرة وحكمة المجرب المقتدر سنواصل النضال وتقديم التضحيات تلو التضحيات في سبيل تحرير وطننا وتخليص شعبنا من عبث وإجرام عصابة الحوثي التي عاثت في ارض اليمن الفساد وأحلت سفك الدماء خدمة لمشروعها الظلامي المتخلف الممول من دهاليز حوزات ( قُم ) الايرانية. وصدق الله القائل: ( إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم) … صدق الله العظيم

صادر عن قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي الخميس 2 يناير 2020م