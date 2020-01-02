الجريري: 94% نسبة التغطية في حملة التحصين بمديريات ساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020

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اعلن مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور رياض حبور الجريري بأن نسبة التغطية لحملة التحصين ضد مرض شلل الأطفال واعطاء فيتامين "أ" دون سن الخامسة بجميع مديريات ساحل حضرموت بلغت 98%.



وتقدم مدير عام صحة ساحل حضرموت بالشكر والتقدير لكافة الفرق الطبية الثابتة والمتحركة عل الجهود التي بذلوها خلال أيام الحملة التي استمرت لمدة أربعة أيام، وكذا المواطنين الذين تعاونوا مع الحملة وتفاعلوا معها ودفعوا بأطفالهم إلى المراكز وفتحوا أبواب بيوتهم للفرق الصحية المتنقلة.

يذكر أن الأطفال المستهدفين خلال هذه الحملة بلغوا 107096 طفلا وطفلة منهم 19474 طفلا وطفلة دون العام و87622 طفلا وطفلة من 12 شهرا إلى 59 شهرا، فيما تبلغ عدد المنازل المستهدفة 84550 منزلا، بينما بلغت إجمالي الفرق الطبية الثابتة والمتحركة 561 فرقة منها 123 فرقة ثابتة و438 فرقة متحركة، وأن إجمالي القوى البشرية العاملة في الحملة من الكوادر الصحة بلغوا 1003 كادر صحيا منهم 123 كادر ثابت و880 كادر متنقل إلى جانب 104 مشرفا، ونفذت الحملة بدعم من منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف.