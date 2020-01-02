وساطة سعودية تفشل في شبوة والتوتر سيد الموقف

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – شبوة



فشلت لجنة وساطة بنزع فتيل المواجهات بين قبائل مطارح لقموش وقوات تابعة لحكومة المرتزقة في محافظة شبوة (شرق اليمن). وقال مصدر محلي إن اللجنة السعودية فشلت في نزع فتيل المواجهة بين قبائل مطارح لقموش وقوات المرتزقة في شبوة. وأكد المصدر أن المواجهات تجددت بشكل وصفه بـ”العنيف” بين الطرفين. وشهدت مناطق هدى والعرم بمحافظة شبوة مواجهات عنيفة بين أبناء القبائل وقوات تابعة لحكومة المرتزقة وصلت إلى المنطقة بهدف تحرير المواطن تركي لعكب الشريف، شقيق قائد قواتالامن المركزي. وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي أمس الأول (الثلاثاء) توقيف وتعليق مشاركته في جميع لجان تنفيذ “اتفاق الرياض” الموقع مع حكومة المرتزقة في نوفمبر الماضي برعاية السعودية، احتجاجاً على ما وصفه بـ”التصعيد في شبوة”.

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