شكرا لقرائتكم خبر عن عااجل ..معارك طاحنة تدور رحاها في قلب صعده معقل زعيم الانقلاب الحوثي ,وسقوط قتلى وجرحى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/02 الساعة 08:16 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

توسعت ضراوة المعارك العسكرية بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الانقلاب الحوثية، مصحوبة بقصف مدفعي لقوات التحالف العربي، في البوابة الغربية بمحافظة صعدة، اقصى شمال اليمن.

" اليوم الخميس" شهدت جبهة رازح، مواجهات طاحنة بين الطرفين عقب هجوم شنته المليشيات الحوثية، حاولت من خلاله استعادت مواقع خسرتها في وقت سابق.

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وتمكنت قوات الجيش مسنودة بقصف مكثف لمدفعية قوات التحالف، من افشال الهجوم واجبرت المليشيات على التراجع إلى مواقعها السابقة في جبل الاذناب الاستراتيجي وبني معين.

واسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات، ناهيك عن تدمير آليات قتالية تابعه لها في بني معين وجبل الاذناب الاستراتيجي.