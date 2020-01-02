شكرا لقرائتكم خبر عن عااجل وخطير : المجلس الانتقالي يصعد, يستعد ل طرد القوات السعوديه من عدن , ويهدد بحرب طاحنه ضد السعوديه في عموم اليمن "تفاصيل حصريه" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/02 الساعة 08:40 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

صعد المجلس الانتقالي الجنوبي من تهديداته تجاه السعودية مهدداً بطردها من عدن بعد ان حركت الرياض الورقة الدولية ضد تمرده.

وشدد عضو قيادة المجلس الانتقالي الموالي للإمارات والمدعوم منها جمال بن عطاف على السعودية بضرورة مراجعة حساباتها في شبوة قبل أن تخسر عدن التي يسيطر عليها الانتقالي منذ أغسطس الماضي وتخضع حاليا لانتشار القوات السعودية وفق لاتفاق الرياض الذي يسمح لها بإدارة وتامين المحافظة وإخراج فصائل الانتقالي منها.

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وشن ناشطي الانتقالي هجوم على الصمت السعودي إزاء ما وصفوها بجرائم الإصلاح في شبوة.

ووفقاً لموقع الخبر اليمني فقد تعرض المجلس الانتقالي خلال الساعات الماضية لضغوط دولية أبرزها تهديد السعودية باستخدام القوة وقصف معسكره في جبل حديد ردا على استيلاء قواته على نحو 72 مليار ريال تابعة للبنك المركزي من ميناء عدن، كما كثف دبلوماسيين أممين وغربيين لقاءاتهم بقاداته في محاولة لإثنائه عن التراجع على قرار تعليق عمل لجانه المشتركة في تنفيذ اتفاق الرياض.

ففي حين التقى رئيس وفده بالرياض بنائب السفير الأمريكي زار وفد من مكتب المبعوث الأممي في عدن القيادي في المجلس فضل الجعدي، وتطرقت اللقاءات لمناقشة تنفيذ اتفاق الرياض وسبل تسريع وتيرة العمل فيها، ويطالب الانتقالي بمنحه حضورا في شبوة مقابل تسليم عدن.