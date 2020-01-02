شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل وحصري :وثيقه رسميه"دون علم رئيس الوزراء".. مدير مكتب رئيس الوزراءيقيل نائبه المعيَّن بقرار جمهوري ويستبدل المراسل ب عامل شيشة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/02 الساعة 07:52 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

قدم أنيس باحارثة، مدير مكتب رئيس الوزراء، على إيقاف معين بقرار جمهوري دون رجوع إلى رئيس الحكومة.

وتضمنت وثيقة، حصلت "صنعاء أونلاين" على نسخة منها، توجيها من باحارثة إلى وزارة الخارجية بعدم اعتماد المكاتبات الرسمية الصادر عن مكتب رئيس الوزراء تحت توقيع متعب مبارك بازياد.

كما تضمنت الوثيقة توجيها بإيقاف التعامل مع صدام صادق الصيادي فيما يخص الأعمال الخاصة بمكتب رئيس الوزراء.

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واشتملت وثيقة باحارثة على تعميم بالتعامل مع شخص لا يملك أية صفة وظيفية ويدعى "حميد الجفري".

وبحسب مصادرنا فإن "الجفري" مجرد مراسل عادي، وكان يقوم بإعداد الشيشة لرئيس الوزراء ومدير مكتبه.

وعن سبب إيقاف مسئول المتابعة في مكتب رئيس الوزراء "متعب بازياد" أكدت المصادر، أن بازياد رفض تمرير توجيهات مشبوهة تتعلق بقضايا مالية لأنيس باحارثة، إضافة إلى رفضه تمرير توجيهات تتعلق بتوظيف أقارب باحارثة.

وكانت "صنعاء أونلاين" قد كشفت، وبالوثائق، عن عمليات فساد غير مسبوقة لمدير مكتب رئيس الوزراء "باحارثة" بعضها بالتنسيق مع قوى حوثية نافذة.

