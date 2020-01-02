وردنا الان : ادارة ميناء عدن توجة رسالة عاجلة الى قيادة الشرعية

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عدن - ياسمين التهامي - وزير الدفاع المقدشي : يعد بالنصر ويكشف عن تطورات جديدة ستحدث خلال العام 2020 تحركات خطيرة لقيادات في المجلس الانتقالي وتضليل واضح بشأن اتفاق الرياض والوضع في الجنوب ومسئول امريكي يشيد أول مرسوم عاجل من "السلطان قابوس" بعد أنباء تدهور حالته الصحية المجلس الانتقالي : يوجه رسالة عاجلة للرئاسة اليمنية وهذا تفاصيل ما جاء فيها؟

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