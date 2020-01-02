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عدن - ياسمين التهامي - الجيش الوطني يعثر على صيد ثمين ... فرار عناصر الانتقالي بعد اشتباكات مسلحة في شبوة

أكد مصدر أمني عثور قوات الجيش والأمن على صيد ثمين تمثل بالعثور على أسلحة ومدافع ومعدلات وذخائر خلال الاشتباك مع عناصر تخريبية تابعة مليشيات الانتقالي. وقال مصدر أمني أن قوات الجيش والأمن اشتبكت مساء أمس مع مجاميع مسلحة من مليشيات الانتقالي في منطقة المحفد وسقط قتلى وجرحى من العناصر التخريبية فيما فر البقية أثناء الاشتباكات. جديد اب برس : Advertisements ولفت المصدر ان تحركات العناصر التخريبية مرصودة لدى الأجهزة الأمنية والتي بدورها تفشل كل محاولات التسلل واستقدام اي مجاميع مسلحة من المناطق. وتستمر الحملة الأمنية في مهمتها بتأمين وتمشيط الطريق الدولي الرابط بين عتق عدن، والمناطق المجاورة لها ضمن خطة اللجنة الأمنية لتأمين المحافظة والطرق العامة.

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