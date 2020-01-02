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عدن - ياسمين التهامي - بشرى سارة لليمنيين في عدد من المحافظات اليمنية المحررة ... زف السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر

حيث أعلن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر من على شاشة العربية عن بدء العمل في بناء مطار مأرب خلال الشهر القادم. كما أعلن عن إستكمال تجهيز مطار الغيضة ومطار عدن وميناء المخاء في الحديدة. جديد اب برس : Advertisements الجدير ذكره ان وفد البرنامج السعودي لاعادة اعمار اليمن بدأ اليوم بتطوير ميناء عدن الدولي

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