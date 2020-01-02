اخبار الخليج / اخبار اليمن

وزير الأوقاف السوداني يخلط في آيات القرآن

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف السوداني يخلط في آيات القرآن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتذر وزير الأوقاف والشؤون الدينية في السودان، نصر الدين مفرح، عن خطأ خلطه في آيات قرآنية، ونسبة إحدى الآيات لسورة في القرآن الكريم غير تلك التي تعود لها.

ونشر الوزير -في وقت سابق- آية قرآنية من خلال تغريدة له على "تويتر"؛ مستهلًا بها حديثه، وأشار إلى أنها تتبع سورة البقرة، قبل أن يعود ويعتذر بعد مداخلات المتابعين الذين أوضحوا له أن الآية التي نشرها تعود لسورة المائدة وليس البقرة.

 

 

جديد اب برس :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ووفق موقع "روسيا اليوم"، كتب "مفرح" معتذرًا في تغريدة أخرى بعد أن أدرك الخطأ في تغريدته التي سبقتها: "اعتذار وتصحيح: {من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه مَن قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا} [٣٢ المائدة]، نعتذر عن الخطأ الكتابي غير المقصود، وشكرًا لكل من صححنا وراسلنا للتنبيه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الأوقاف السوداني يخلط في آيات القرآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا