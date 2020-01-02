شكرا لقرائتكم خبر عن سعودية في كندا تخلع الحجاب وتعتنق المسيحية .. وتعلق: كنت امرأة مسلمة حزينة ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الحرية هي ان تقول لا لما لا تريد،

وتقول نعم لما تريد وتحترم الاخرين" Advertisements كنت ولا زلت امرأة مسلمة فخورة وسعيدة ومحبة ومطمئنة انمو في نعمة الله وهدايته مع اسرتي المسلمة السعيدة والمحبة والداعمة. تعاطفي مع كل الحيارى والمشردين والمشتتين

نحن سعوديات مسلمات فخورات "الحرية هي ان تقول لا لما لا تريد،

وتقول نعم لما تريد وتحترم الاخرين"



كنت ولا زلت امرأة مسلمة فخورة وسعيدة ومحبة ومطمئنة انمو في نعمة الله وهدايته مع اسرتي المسلمة السعيدة والمحبة والداعمة.



تعاطفي مع كل الحيارى والمشردين والمشتتين

نحن سعوديات مسلمات فخورات 🇸🇦💖 pic.twitter.com/AXomxQRW6q — Rain (@Rain_fahad) January 1, 2020

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