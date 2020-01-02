"صورة " فنانة سعودية تتمنى الزواج في 2020 وإنجاب توأم

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عدن - ياسمين التهامي - وش احلامكم الي تتمنون تتحقق في 2020 ؟

اكتبو لي نقرا احلام بعض ، انا عن نفسي اتمنى ماتنتهى هالسنه الا وانا زوجة وأم لتؤام قولو امين ولكم بالمثل سنه سعيده عليكم جميعا تحققون فيها كل أحلامكم .

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