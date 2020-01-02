شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا جاءها الرد المزلزل ... مذيعة الجزيرة علا الفارس تنعي إعلامية العربية نجوى قاسم بكلمات مؤثرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رحم الله الزميلة الإعلامية نجوى القاسم ... و اسكنها فسيح جنانه، و الهم ذويها جميل الصبر و السلوان.... Advertisements رحم الله الزميلة الإعلامية نجوى القاسم ... و اسكنها فسيح جنانه، و الهم ذويها جميل الصبر و السلوان.... pic.twitter.com/PlJKBGqu61 — Ola Al Fares ⚖️ (@OlaAlfares) January 2, 2020 1,179 رحم الله الزميلة الإعلامية نجوى القاسم ... و اسكنها فسيح جنانه، و الهم ذويها جميل الصبر و السلوان.... pic.twitter.com/PlJKBGqu61 — Ola Al Fares ⚖️ (@OlaAlfares) January 2, 2020 , Qatar , Qatar Twitter Ads info and privacy

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