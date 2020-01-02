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عدن - ياسمين التهامي - " تفاصيل " سقوط قتلى وجرحى ... اشتباكات عنيفة وسط العاصمة صنعاء
لقي مواطن على الأقل مصرعه كان مارا في شارع الزبيري صباح اليوم بصنعاء بعد اندلاع اشتباكات كثيفة بين مسلحين.
شهود عيان أكدوا أن الاشتباكات حدثت بالقرب من سوبر ماركت الهدى بين أخوة الجراش جراء خلافهم على الميراث بعد وفاة والدهم.
جديد اب برس :
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