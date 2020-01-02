شكرا لقرائتكم خبر عن "فيديو مؤثر " تبكي بحرقة لحظة إذاعة خبر وفاة زميلتها نجوى قاسم ... مذيعة قناة العربية تنهار على الهواء مباشرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "فيديو مؤثر " تبكي بحرقة لحظة إذاعة خبر وفاة زميلتها نجوى قاسم ... مذيعة قناة العربية تنهار على الهواء مباشرة

نعت قناة العربية، والعربية - الحدث، الإعلامية نجوى قاسم التي فارقت الحياة اليوم إثر إصابتها بنوبة قلبية.



وأعلنت الخبر إحدى زميلات قاسم في القناة، والتي لم تتمالك نفسها فانهارت بكاءً مباشرة على الهواء.

يذكر أن الإعلامية نجوى قاسم قد وافتها المنية صباح اليوم، ما تسبب صدمة في الوسط الإعلامي، بعدما أعلن مالك الروقي مدير أخبار "Mbc " بالسعودية.

وكانت قاسم مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية أهمها البرنامج اليومي "حدث اليوم" على قناتي العربية والعربية الحدث.

جديد اب برس :

Advertisements