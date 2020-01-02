شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد فيديو مفاجئ .. ما الذي حدث في قناة العربية اثناء وفاة الاعلامية "نجوى قاسم" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اعلنت قناة العربية، والعربية - الحدث، الإعلامية وفاة الاعلامية نجوى قاسم صباح اليوم إثر إصابتها بنوبة قلبية.



وأعلنت الخبر إحدى زميلات قاسم في القناة، والتي لم تتمالك نفسها فانهارت بكاءً مباشرة على الهواء.

يذكر أن الإعلامية نجوى قاسم قد وافتها المنية صباح اليوم، ما تسبب صدمة في الوسط الإعلامي، بعدما أعلن مالك الروقي مدير أخبار "Mbc " بالسعودية.

وكانت قاسم مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية أهمها البرنامج اليومي "حدث اليوم" على قناتي العربية والعربية الحدث.

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كما غطت أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان،وعملت 11 عاما في تليفزيون المستقبل اللبنانية قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في عام 2004.