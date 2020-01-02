مليشيا الحوثي تختطف طلاباً بجامعة إب على خلفية ملاسنات في مجموعة "واتس"

اختطفت مليشيات الحوثي الانقلابية، أمس الأربعاء، عدداً من طلاب جامعة إب، وسط اليمن.



وقالت مصادر طلابية لـ "يمن شباب نت"، إن مسلحين حوثيين يتبعون "ملتقى الطالب الجامعي" ـ كيان جامعي حوثي ـ اقتحموا كلية القانون بالجامعة واختطفوا طلاباً في المستوى الأول من القاعة الدراسبة.



وأضافت المصادر أن المسلحين قدموا إلى القاعة الدراسية في كلية "الآداب" التي تتخذها كلية القانون المستحدثة مرافق للتدريس فيها، قدموا برفقة ممثل عن الملتقي الجامعي واقتادوا الطلاب إلى جهة مجهولة.



وبحسب المصادر فإن عملية الاختطاف، جاء على خلفية ملاسنات في مجموعة "واتساب" باسم الكلية، بين الطلاب المختطفين وطلاب آخرين ينتمون للحوثيين.



يذكر بأن مليشيا الحوثي الانقلابية، تتخذ من جامعة إب مركزاً رئيسياً لنشر أفكارها الطائفية، وتمارس عبر "ملتقى الطالب الجامعي" و"أمن الجامعة" التابعان لها انتهاكات واسعة ضد الطلاب .



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