شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ننشر جدول رحلات اليمنية غداً الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 تسير الخطوط الجوية اليمنية غداً الجمعة عدد من الرحلات الجوية من وإلى المطارات اليمنية على النحو التالي :

رقم الرحله : 609 خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع :0230 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول: 0645 صباحا. Advertisements رقم الرحله : 608. خط الرحله : عدن - القاهره. الاقلاع :1730 مساء. الوصول: 2000 مساء. رقم الرحله : 854 خط الرحله : عدن- مومباي. الاقلاع : 0700 صباحا. الوصول: 1330 ظهرا. رقم الرحله : 855. خط الرحله : مومباي- عدن. الاقلاع :1500 عصرا. (توقيت مومباي) الوصول: 1630 مساء. رقم الرحله : 601. خط الرحله : القاهره - عدن. الاقلاع : 0900 صباحا. (توقيت القاهره) الوصول: 1330 ظهرا. رقم الرحله : 600. خط الرحله : عدن - القاهره. الاقلاع: 1530 عصرا. الوصول: 1800 مساء.

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