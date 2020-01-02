البحسني يدشّن التشغيل التجريبي لمصنع المكلا للحديد التابع لشركة المكلا المحدودة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020

الخليج 365 - المكـلا

دشّن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، التشغيل التجريبي لمصنع المكلا للحديد والصُلب التابع لشركة المكلا للحديد والصلب المحدودة misc بمنطقة الريان بالمكلا.



واطلع المحافظ على سير العمل بالمصنع الذي يعد أكبر شركة صناعية في صناعة الحديد والصلب في اليمن، تم تجهيزه بأفضل التكنولوجيا والآلات الحديثة من كبرى الشركات العالمية "سيمينز".

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وتفقد المحافظ أقسام المصنع ، ونشاطه الإنتاجي في صهر وصناعة وتشكيل وتجارة جميع أنواع الحديد وتسويق منتجاتها داخل وخارج الجمهورية.

واستمع المحافظ ، من رئيس مجلس إدارة الشركة عمر عبدالرحمن باجرش، الى مكونات المصنع الذي تبلغ الطاقة الإنتاجية التصميمية لوحدة الصهر فيه 150,000 طن سنوياً من مربعات الحديد وبأحجام مختلفة تبدأ من 100 مم إلى 200 مم ، وتبلغ الطاقة الإنتاجية في وحدة الدرفلة 300,000 طن سنوياً من حديد التسليح بحجم 8 مم إلى 32 مم بطول 12 متر بالإضافة إلى أنواع أخرى من الحديد، فيما تبلغ الطاقة البشرية التي يمكن أن يستوعبها المصنع في مختلف وحداته (400 إلى 450) شخص.

وتضم الشركة الوحدات الإنتاجية الرئيسة : "وحدة الصهر، وحدة التقنية وضبط الجودة، وحدة الصلب المستمر، انتاج مربعات الحديد الصلب ، ومصنع درفلة القضبان والاسياخ".

وأكد المحافظ أهمية الشركة التي سيبدأ الإنتاج الفعلي لها هذا الشهر، في إطار "عام التنمية والاستثمار"، مشيراً الى إسهامه الفاعل في تنمية الطاقة الاستيعابية وتلبية احتياجات العملاء في أنحاء الوطن والأسواق العالمية والاقليمية وتقديم مجموعة متكاملة من المنتجات مختلفة الدرجة والمواصفات وخدمات تلبي احتياجات العملاء.