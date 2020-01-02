الوكيل الجيلاني يضع حجر الأساس لمشروع طريق الضليعة يبعث

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020

Advertisements متابعات_الخليج 365

بتكليف من محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني وضع وكيل حضرموت لشؤون الشهداء والجرحى الأستاذ حسن الجيلاني حجر الأساس لمشروع طريق الضليعة يبعث، بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة وإشراف مكتب الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت وتنفيذ شركة وادي الخير للخدمات النفطية والمقاولات العامة وبتكلفة إجمالية بلغت 6,999,692$ مليون دولار.



ونقل الوكيل الجيلاني تحيات محافظ حضرموت لأبناء مدريتي الضليعة ويبعث الذي يولى المديريتين إهتمامًا كبيرا وخصاصا ويسعى منذ توليه لمهامه في قيادة المنطقة والسلطة لأحداث نقلة نوعية فيهما خصوصا في المجال الأمني والعسكري ومجال الخدمات والبنية التحتية، مشيرا إلى أن مشروع طريق الضليعة يبعث الذي يبلغ طوله 44 كيلومتر يعد باكورة المشاريع للعام الجديد 2020م الذي اطلق عليه المحافظ البحسني "عام التنمية والاستثمار" في المحافظة.

وكان في استقبال الوكيل الجيلاني الذي رافقه مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت الدكتور محمد باخلعة، مدير عام مديرية الضليعة الأستاذ ثابت بامسدوس، ومدير عام مديرية يبعث الأستاذ صلاح باحكم، ومدير أمن مديرية الضليعة وعدد من المقادمة والمشائخ والأعيان وشخصيات اجتماعية وعسكرية وأمنية بالمديريتين.