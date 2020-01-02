فريق من الجمعية الوطنية للإنتقالي تزور المناضل الجنوبي أحمد سالم عبيد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

زار عدد من رؤساء ونواب الجمعية الوطنية بالمجلس الإنتقالي الجنوبي، اليوم الخميس، الشخصية الوطنية والسياسية، وزير الدفاع الأسبق في الجنوب، اللواء الركن أحمد سالم عبيد، صباح اليوم الخميس، في منزله بمدينة الشعب.

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وعبّر اللواء بن عبيد عن سعادته بهذه الزيارة، مثمناً دور المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، في الساحة الجنوبية، مشيداً بما حققه من نجاح على المستوى الدولي وصولاً إلى التوقيع مع الحكومة على اتفاق الرياض التي تُعد محطة هامة ومفصلية في مسار القضية الجنوبية وتصحيح الوضع السياسي للشعب الجنوبي وتحقيق طموحه في استعادة دولته.

بدوره أشاد الفريق الزائر بالدور الوطني البارز للواء بن عبيد، في سبعينيات القرن المنصرم، في الجنوب في ظل استتباب الأمن واحترام النظام والقوانين.

وفي ختام الزيارة حمّل المناضل اللواء الركن أحمد سالم عبيد، تحياته وشكره للقائد عيدروس الزُبيدي ولرئيس الجمعية، أحمد سعيد بن بريك، على هذه اللفتة الكريمة.