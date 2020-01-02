- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأوقاف تعلن نتائج التقييم لوكالات الحج والعمرة للموسم الماضي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أعلن قطاع الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والإرشاد، اليوم الخميس، نتائج لجنة التقييم والانضباط لوكالات الحج والعمرة للموسم الماضي 1440هـ.
وبحسب وكالة سبأ الرسمية، شملت النتائج عدد من الوكالات تم حجبها وستخضع لعقوبات مختلفة بحسب نوع المخالفات التي ارتكبتها.
وعكفت لجنة التقييم على إعداد التقرير النهائي لتقييم الوكالات بناء على محاضر وتوثيقات ميدانية للمخالفات، سواء فيما يتعلق بشكاوى الحجاج، أو التي تتعلق بأخذ مبالغ زيادة عن المحدد من قبل الوزارة، أو تجاوزات الوكالات وتقصيرها بأداء الخدمات ومحاولة التحايل على ملف الشروط والضوابط الوزارية التي تنظم أعمال وخدمات الحج والعمرة.
وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع الحج والعمرة طارق القرشي " إن الوزارة بدأت في التقييم بعد الانتهاء من موسم حج العام الماضي، وشمل التقييم كل مزودي الخدمات، سواء المطاعم أو شركات النقل ومرورا بالوكالات".
واضاف " نهدف إلى تقديم الخدمة الأفضل لحجاج بلادنا، وتجويد الخدمات لهم، بحيث يؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة، ونحن بهذا الإجراء نعمل على إعادة التقييم لمزودي الخدمات لحجاجنا".
كانت هذه تفاصيل خبر الأوقاف تعلن نتائج التقييم لوكالات الحج والعمرة للموسم الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.