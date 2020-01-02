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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. البحسني يضع حجر الأساس لمشروع مركز تويوتا ولكزس بالمكلا بكلفة 9 مليار ريال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020
الخليج 365 - المكـلا
وضع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، حجر الأساس لمشروع مركز تويوتا ولكزس بالمكلا، التابع للمركز التجاري للسيارات والمحركات "وكالة بازرعة" .
واستمع المحافظ من الرئيس التنفيذي للمركز عيدروس بازرعة، الى مكونات المشروع الواقع بجانب مركز بلفقيه بالمكلا على مساحة 30 ألف متر مربع، وسيستوعب صالات عرض ومراكز للصيانة وقطع الغيار لسيارات التويوتا واللكزس، وتبلغ كلفته الاجمالية 9 مليارات ريال، وسيوفر 100 فرصة عمل للشباب، ومن المتوقع استكمال أعماله الانشائية وانجازه خلال عام كامل.
وأشاد المحافظ بتدفق رؤوس الأموال واقامة مشاريع استثمارية في حضرموت، وأكد أن مشاريع استثمارية ستشهدها المحافظة خلال هذا العام "عام التنمية والاستثمار" ، موجهاً بتسهيل العمل للمستثمر بازرعة الذي يعد أحد البيوت التجارية المعروفة في الوطن.
حضر وضع حجر الأساس، نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت فارس خالد بن هلابي .
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