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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإنتقالي يصدر بيان بشأن الأموال المتحفظ عليها في عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أدلى المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي ، المهندس نزار هيثم بتصريح صحفي هام، يتعلق بالأموال التي تحفظت عليها الأجهزة الأمنية أمس الأربعاء .
وقال هيثم في تصريحه "في إطار التزام المجلس الإنتقالي الجنوبي بتنفيذ "إتفاق الرياض"، وحرصه على إنجاح الجهود المشكورة التي يبذلها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وجه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء/ عيدروس قاسم الزُبيدي بتسليم الحاويات والأموال التي تم التحفظ عليها تجنبا لتسليمها إلى مجموعة الفساد، التي تديرها ما يسمى بالحكومة الشرعية، وتسليمها الى قيادة قوة الواجب "802" السعودية في العاصمة عدن تأكيداً على العمل تحت قيادتها، وحرصًا على هذه الأموال" .
وأضاف "حيث تبذل المملكة جهودا كبيرة في جميع المجالات لدعم الأمن والاستقرار من خلال دفع المرتبات والمخصصات، وعلاج الجرحى للقطاعات العسكرية والأمنية والتي سيتم البدء في صرفها خلال الأسبوع القادم" .
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