شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فتيات خليجيات يدخلن في مشاجرة عنيفة مع شاب خلال احتفال رأس السنة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فيديوهات وروابط الأحداث@videohat_1 فيديو

مضاربة جماعية عنيفة بين شباب وفتيات أثناء الاحتفال برأس السنة الميلادية في البحرين فيديو

مضاربة جماعية عنيفة بين شباب وفتيات أثناء الاحتفال برأس السنة الميلادية في البحرين pic.twitter.com/GeBOUVi063 Advertisements — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) January 1, 2020 ١٤٩ فيديو

مضاربة جماعية عنيفة بين شباب وفتيات أثناء الاحتفال برأس السنة الميلادية في البحرين pic.twitter.com/GeBOUVi063 — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) January 1, 2020 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

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