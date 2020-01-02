شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أول المهرة يزور جامعة العلوم والتكنولوجيا ومركز الأستشارات والتنمية ويشيد بالتجهيزات الحديثة وامكانيهما الجيدة. والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - اجرى اليوم وكيل أول محافظة المهرة الأستاذ مختار محمد سعيد الجعفري زيارة لمقر جامعة العلوم والتكنولوجيا بالمهرة لتفقد سير الامتحانات للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2019_2020 كان في استقباله مدير فرع الجامعة الأستاذ عمار يوسف الجبل، ورئيس مركز الاستشارات والتنمية، أ. مفيد العريقي،و عبدالرحمن عمر جراد سكرتير الجامعة.

وأشاد الوكيل أول مختار الجعفري خلال جولته بأروقة وقاعات الامتحانات لدى الحرم الجامعي بالتجهيزات الحديثة بالجامعة و إدخال نظام التقنيات المطورة منها معامل شبكات حاسوب للطلاب وشاشات عرض توفر اجواء ملائمة تضمن للطالب مساحة من التفكير والتعاطي العلمي مع الاسئلة.

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وأكد وكيل أول م. المهرة إهتمام السلطة المحلية في القطاع الاستثماري بالمشاريع التعليمية منها التعليم العالي بالجامعات الخاصة وتسهيل كافة الإجراءات لحل المشكلات التي تعاني منها الجامعة.

من جانبه عبر مدير جامعة العلوم والتكنولوجيا بالمهرة عن سعادته بزيارة الوكيل مختار التي تعتبر الزيارة الأولى له لحرم الجامعة منذ توليه مهام منصبه وكيل أول م.المهرة، حيث قدم عمار موجز عن سير العمل والبرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة وكذلك البرامج التي تعتزم جامعة العلوم والتكنولوجيا بالمهرة طرحها في المرحلة المقبلة لتحقق نقلة نوعية وتوفير تعليم ذو جودة عالية فيما يتعلق بالتوسع وفتح تخصصات طبية منها صيدلة ومختبرات تسهم في الارتقاء بقطاع التعليم بشكل عام تواكب التطورات في مجال الخدمات التعليمية والأكاديمية وفق المواصفات والمعايير المطلوبة.



و أوضح مدير جامعة العلوم والتكنولوجيا بالمهرة عمار الجبل أن عدد الخريجين منذ إنشاء فرع الجامعة بالمهرة 2006 بلغ 298خريج وخريجة بينهم 83 طالب غير يمني منهم 108 خريج في العام 2018 _2019م.



و استعرض مدير مركز الاستشارات والتنمية بجامعة العلوم والتكنولوجيا مفيد العريقي البرامج التدريبية المنفذة في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي وتنفيذ دورات مشتركة مع السلطة المحلية في الفوتوشوب تنفذها الإدارة العامة لتنمية المرأة لموظفات الإدارة المحلية ومنظمات المجتمع المدني هدفها فتح آفاق واسعة في تنمية القدرات العلمية مبينا أن هدف المركز تقديم خدمات متميزة من خلال بناء كادر بشري مؤهل يخدم المجتمع وينهض به.