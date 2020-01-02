شكرا لقرائتكم خبر عن من محلات الصرافة.. ارتفاع صاروخي مخيف للامريكي والسعودي مقابل الريال اليمني (أسعار اليوم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سجل الريال اليمني تراجعا ملحوظا أمام الدولار والعملات الأجنبية في عدن والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية . وجاءت أسعار الصرف اليوم الخميس 2 يناير 2020 كما يلي : (( أسعار الشراء )) ? السعودي : 160 ? الدولار 608 ? الإماراتي : 163 ? العماني : 1560 ذهب كسر 21 : 25,300 (( أسعار البيع )) ? السعودي : 161 ? الدولار : 613 ? الإماراتي : 165 ? العماني : 1580 ذهب كسر 21 : 25,600

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