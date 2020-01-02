شكرا لقرائتكم خبر عن استاذ اللغه العربيه في جامعة صنعاء يعرض بيته للبيع بعد ان باع الاثاث وذهب زوجته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/02 الساعة 05:53 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

عرض أكاديمي في جامعة صنعاء، اليوم، منزله للبيع لسداد ما تراكم عليه من ديون؛ نتيجة استمرار انقطاع المرتبات منذ اكثر من ثلاث سنوات.

وقال استاذ اللغة العربية، الدكتور رصين الرصين في صفحته على "فيسبوك": "أصبحت ديوني للناس فوق عشرة آلاف دولار، والآن أبحث عن مشتر لبيتي!".

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واشار الرصين الى أن أبرز إنجازاته الشخصية خلال العام الماضي، هي "بيع ما تبقى من ذهب زوجته، وبعض أثاث البيت، وسلاحه الشخصي “الجنبية".

واضاف الرصين: "وسلموا لنا على مرتباتنا الضائعة – منذ أكثر من ثلاث سنوات- بين الشرعية والحوثيين".