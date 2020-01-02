شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير هام وخطير.. العرافة اللبنانية ليلى عبداللطيف التي توقعت اعتقال البشير ومقتل الرئيس الراحل ’’صالح’’ تفاجيء العالم وتعلن هذا ماسيحدث في الخليج ودول عربية في بداية 2020 شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقعات ليبيا 2020 تبدأ بانتهاء العام الحالي وبدء عام جديد 2020، حيث تنتشر العديد من التوقعات لمختلف علماء التوقعات ومن اشهرها توقعات الجكتورة ليلي عبد اللطيف، حيث تَحدّثت الفلكية ليلى عبد اللطيف عن توقعات ليبيا 2020 من حيثُ أن التدخل العسكري حاصل لا محالة وولادة حُكومة قبل نهاية العام وخَطة دَوليّة لِحماية النّفط الليبي، حيث سيحرر خليفة حفتر العاصمة طرابلس وسيرشح سيف الاسلام القذافي نفسه للرئاسة الليبية.

توقعات ليلى عبد اللطيف لليمن

ان اليمن من اعظم البلاد العربية التي تمثل الكثير من الحضارات، ولكن طرئة عليها بعض من الصراعات والنزاعات بسبب مكانتها التاريخية، وبالتالي نرسد لكم اهم التوقعات التي سوف تشهدها في العام الجديد بنائا على ما ذكرته الفلكية ليلي عبد اللطيف، حيث تَشهد المِنطَقة المُشتركة بين كل من دولة اليمن والمملكة العربية السعودية بعض من المُناوشات والنّزاعات، بينما من المُتوقّع وجود اتّفاق مستقبلي لحل هذه النزاعات والخلفات اتفاق عُماني سعودي كويتي على وقف الحرب في اليمن.

توقعات ليلى لسوريا

وبخصوص جمهورية سوريا ذكرت الفلكية الشهيرة في عالم التوقعات ليلي عبد اللطيف الكثير من التغيرات التي سوف تطرئ على سوريا، وقالت ليلى عبد اللطيف عن اهم توقعاتها لجمهوريّة سُوريا لهذا العام الجيد، هي أن الشعب السوري يستفيق عَلى حلّ سِياسي والحوادث في سوريا تأتي متسارعة ومفاجأة من الرئيس الروسي والاسد قبل نهاية العام.

توقعات ليلى عبد اللطيف للعراق

سنتحدث في الفقرة التالية عن اهم التوقعات الجديدة للدكتورة ليلي عبد اللطيف لجمهورية العراق، حيث تشهد العراق الكثير من الأحداث السياسية والعسكرية مِن قِبَل العديد من الجماعات المسلحة، وعن توقعات الفلكية ليلى عبد اللطيف لهذا العام الجديد لجمهورية العراق هي أنّ الحلول في العراق تبدأ مِن المُوصِل وصولََا إلى الأمان والسلام وستشهد العراق خضة سياسة كبيرة والولايات المتحدة ستساعد الجيش العراقي.