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عدن - ياسمين التهامي - "تفاصيل" لكي يحبسها ... رجل أعمال سعودي يتهم والدته بتمويل الإرهاب

جديد اب برس : Advertisements ادت وسائل إعلام سعودية، بأن النيابة العامة في المملكة أكملت التحقيق مع مسئول سابق في “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، ورجل أعمال، متهمين بالاشتراك في تقديم بلاغ كاذب ضد والدة رجل الأعمال، زاعمين أنها تمول أنشطة إرهابية وتتعاون مع حزب إرهابي خارج المملكة. وحسب صحيفة “عكاظ” ادت وسائل إعلام سعودية، بأن النيابة العامة في المملكة أكملت التحقيق مع مسئول سابق في “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، ورجل أعمال، متهمين بالاشتراك في تقديم بلاغ كاذب ضد والدة رجل الأعمال، زاعمين أنها تمول أنشطة إرهابية وتتعاون مع حزب إرهابي خارج المملكة. وحسب صحيفة “عكاظ” السعودية ، دفع رجل الأعمال رشوة قدرها 4 ملايين ريال لمسئول بارز بغرض إدراج والدته على قائمة الترقب والقبض، وقررت النيابة العامة إحالة القضية للقضاء، وأخضعت رجل الأعمال للتحقيق في القضية، واتضح أنه أراد حبس والدته كونها كانت تطالبه بسداد شيك حرره لها بمبلغ 22 مليون ريال في أعمال تجارية ضمن شركة عائلية بينهما. واعترف رجل الأعمال بتقديمه بلاغًا ضد والدته إلى الجهات المختصة، ولكنه أنكر تقديم رشوة مقابل ‏القبض عليها. وحسب الصحيفة نفسها، قدم رجل الأعمال خطابا للإضرار بوالدته أمام الجهات المختصة، واستعان بمسئول خلال عمله السابق في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كوسيط لتقديم خطاب الشكوى، والذي ذكر فيه أن “والدته السعودية تدعم حزب إرهابي بالمال”. وقدم المسئول السابق معلومات تشير إلى أن السيدة كانت تزور مواقع للحزب الإرهابي في الخارج، وأن لديها – حسب إفادة ابنها رجل الأعمال – مجموعة من الأشخاص كانت تسلمهم مبالغ تتجاوز الملايين، وذلك لدعم نشاط الحزب الإرهابي، ما دفع مسئول الهيئة في خطابه القول إن المرأة خطر على البلد لكنه لم يقدم أي شيء يثبت قوله. وتسلمت الجهات المختصة ملف الاتهام، ليتضح لاحقا عدم صحة مزاعم الابن، وأن البلاغ كيدي، ما جعله في وقت لاحق يلجأ إلى تقديم رشوة موظف عام بغية الإضرار بالسيدة

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