شكرا لقرائتكم خبر عن "فيديو" تثير ضجه بهذه الملابس العارية ...هيفاء وهبي تفاجئ الجميع بقيامها بهذا الفعل مع امرأة من جمهور حفلاتها في مصر ليلة رأس السنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تطلعوا كيف وطت ع الستيج القمر ملكة الجمال وملكة المسرح وملكة كلشي الي برهن اشارة منها بتجيب الكرة الارضية عند اجرها.. وطت ع الستيج تتسلم على امرأة من الحضور احتراماً الها... كل مرة بقول يقبرني جمالك هلمرة اسمحيلي قول ياعمري يقبرني اخلاقك يا اكابر يا مرباية يا كلاس @HaifaWehbe

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