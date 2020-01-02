شكرا لقرائتكم خبر عن "صور" شاهدوا ما حل به اليوم على أيدي أحد أحفاد الملك ... هل تتذكرون الصقر الذي أهداه بوتين للملك سلمان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء مع #الصقر_سلمان.. وهو الصقر الحر الأبيض «النادر» الذي قدمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدية لملكنا سلمان بن عبدالعزيز الذي وَهَبه لـ«حفيد الفهد» الأمير تركي.. تصوير | @MajedBinAbdulah

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "صور" شاهدوا ما حل به اليوم على أيدي أحد أحفاد الملك ... هل تتذكرون الصقر الذي أهداه بوتين للملك سلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.