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عدن - ياسمين التهامي - مطربة شهيرة تقحم ملك المغرب في فضيحتها الجنسية

جديد اب برس :

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عد إلقاء القبض عليها برفقة شقيقتها، للتحقيق معها في الفضيحة التي هزت الرأي العام في المغرب، والمتعلقة بالابتزاز الجنسي والفضائح لفنانات ومشاهير في القضية التي باتت تعرف بـ«حمزة مون بيبي»، أقحمت الفنانة المغربية الشهيرة دنيا بطمة ملك المغرب في قضيتها لتحصل على الإفراج المؤقت على الرغم من حبس كل المتهمين معها في القضية.وكانت الفنانة دنيا بطمة حصلت على تكريم ملكي من ملك المغرب محمد السادس، حيث منحها وساماً ملكياً خاصاً في الرباط، لتكون أول فنانة صاعدة تحصل عليه.هذا الأمر أثار نشطاء وسياسيين، ما أدى إلى خروج لبرلمانية الاتحادية حنان رحاب، بتدوينة نارية، انتقدت من خلالها إقدام الفنانة دنيا باطمة على اقحام الملك في قضيتها المعروضة أمام القضاء، وكذا تطاولها على الصحافة، وعدم متابعتها في حالة اعتقال مثل باقي المتابعين في قضية ابتزاز المشاهير عبر حساب "حمزة مون بيبي".وقالت رحاب "قوة العدالة و وهجها يتمثل بالاساس في قدرتها على ارساء قواعد التجرد والعمومية.. في التعامل مع مختلف الخاضعين لمنظومتها.. بدون اي اعتبار لقيمتهم او مكانتهم المجتمعية او المالية اوالسياسية..."، مضيفة "والعدالة يجب ان تكون شاملة وغير انتقائية وغير رحيمة بالبعض دون الاخرين.. ونفاد القانون يجب ان يكون على قدم المساواة بين الجميع بدون استثناء...".نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحافة أضافت "فما اتخذ من اجراءات في حق "الفنانة" واختها.. جراء لائحة التهم الموجهة اليها فيما بات يعرف بقضية "حمزة مون بيبي".. يدفعنا الى التساؤل حول الاعتبارات التي جعلتها تلقى معاملة مختلفة عن باقي المتابعين في ضل هذه القضية..".وتساءلت رحاب "فما معنى ان يتابع البعض في حالة اعتقال .. وتتابع هي و اختها في حالة سراح؟ و ما معنى اقحمها اسم الملك في كل خرجاتها “الهستيرية ” وما معنى تعمدها الهجوم على الصحافة المغربية بمناسبة و غير مناسبة؟ و ما معنى الاستقواء الغريب والمجهول الذي تعبر عنه في كل مرة بدون خجل او استحياء؟ وما معنى ان يسب زوجها في كل المرة المغاربة وإعلامهم ؟".وأوضحت المتحدثة في ختام تدوينتها قائلة "اننا لا ندعو الى نصب المشانق لهذه " الفنانة".. ولكننا نريد انفاذ القانون على الجميع و بنفس الدرجة و بدون اي تفرقة او تمييز .. فدنيا باطمة فنانة مشهورة ولها ملايين من المعجبين من المفروض فيها ان تكون قدوة لهم في الحياة المجتمعية قبل الفنية..."، مردفة "والتعامل مع " الفنانة" على قدم المساواة مع باقي اطراف القضية.. هو تعزيز للثقة في مسار العدالة ببلادنا.. وهو اشارة واضحة على ان لا احد قادر على تجاوز القانون. وهو كذلك تصحيح للانحراف الذي قد يطال جمهور واسع من المتابعين الذين يتابعون اطوار هذا الملف...".وكانت محكمة مغربية أخلت سبيل الفنانة دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام بكفالة 40 مليون سنتيم على ذمة القضية على أن تكون جلسة المحاكمة 10 فبراير مع منعها من مغادرة البلاد، فيما قدمت النيابة العامة طعنًا على القرار مطالبة بحبسها.وقضية حساب "حمزة مون بيبي" عرفت بأنه حساب ينشر فضائح وصور جنسية لفنانات ومشاهير بقصد ابتزازهن، وهو ما سبب فضائح للعديد من الفنانات، وتوصلت تحقيقات الأمن أن الفنانة دنيا بطمة وشقيقتها تقفان وراء هذا الحساب وتمداه بالصور والمعلومات.