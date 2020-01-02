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عدن - ياسمين التهامي - شاهد ... بكل جرأه تشعر بالبرد وتحتاج لحضن دافئ ... لجين عمران تظهر برفقة راشد الماجد

وثقت الإعلامية لجين عمران، الاستعداد لحفل «ليلة ياسر بوعلي» الذي أقيم قبل يومين على مسرح فنان العرب محمد عبده في البوليفارد بالرياض، مؤكدة على برودة الطقس. ونشرت لجين على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة برفقة الفنان راشد الماجد أثناء بروفات ليلة ياسر بوعلي الاستئنائية. جديد اب برس : Advertisements

وعلقت على الصورة «مع أخوي الغالي والفنان العظيم راشد الماجد في بروفات حفل ليلة ياسر بوعلي»، إذ ظهرا في الصورة وهما يعانيان من برودة الطقس.

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