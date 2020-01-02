شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ننشر أسعار بيع وشراء العملات لمساء الخميس.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020 الخليج 365 - خاص ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، لعصر ليوم الخميس وجاءت كالتالي:

اسعار الشراء السعودي: 161 الدولار : 606 Advertisements الدرهم : 162 اسعار البيع السعودي: 162 الدولار : 609 الدرهم : 163 * وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.

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