شكرا لقرائتكم خبر عن هذا هو قائد عصابة اقتحام ميناء عدن وهذه علاقته بالمذهب الاثني عشري بصنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعترفت مليشيات الانتقالي على لسان المتحدث الرسمي للمجلس بوقوفها وراء عملية النهب التي طالت 4 حاويات تحوي أموالاً تعود ملكيتها للبنك المركزي اليمني كانت في مناء الزيت بالعاصمة المؤقتة عدن.

وأكدت مصادر مطلعة بأن مسلحي الانتقالي المدعوم من الامارات بقيادة أوسان العنشلي أقدموا على نهب الحاويات المليئة بالأموال من ميناء الحاويات ونقلوها إلى أحد المعسكرات التابعة لهم قبل أن تجبرهم القوات السعودية بعدن على إعادتها .

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والعنشلي وفقاً لمصادر مطلعة هو قائد الحماية الجسدية لعيدروس الزبيدي رئيس ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي”،المدعوم من الامارات.

ووفقاً لمعلومات التي تحصل عليها محرر “عدن نيوز” فقد تلقى العنشلي تدريبات على يد قيادات في حزب الله وأخرى في فيلق القدس الايراني، إبان حضوره دورات تدريبة عسكرية في الضاحية الجنوبية قبل سنوات ضمن مجموعات كان يرسلها عيدروس الزبيدي وأبوعلي الحضرمي لتلقي دورات عسكرية هناك باسم الحراك الجنوبي.

وأضافت المصادر أن العنشلي يعد واحد من عناصر الانتقالي المقربين من عيدروس وتربطه صلة قرابة “مصاهرة” بأحد قيادات المذهب الاثنى عشري في صنعاء ويدعى “أحمد الضيعة” وهو أحد منظري الشيعة في اليمن.