شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــــاجل : وفاة اشهر إعلامية في قناة العربية "نجوى قاسم" في ضروف غامضة في هذه الدولة الخليجية.. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عثرت الشرطة في دبي على المذيعة اللبنانية نجوى قاسم داخل شقتها في دبي. ولم تتضح اسباب الوفاة حتى الان. جديد "الخليج 365" Advertisements

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