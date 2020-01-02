تعرف على سبب وفاة الإعلامية نجوى قاسم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020

الخليج 365 ـ متابعات

توفيت صباح اليوم الإعلامية نجوى قاسم، داخل شفتها، وبحسب المعلومات الأولية أن سبب الوفاة هي سكته قلبية.



ونعت الإعلامية ديانا مقلد الراحلة نجوى قاسم، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “رفيقة البدايات في التسعينيات، سكت قلبها في منزلها”.

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وأضافت: “نجوى إعلامية مكافحة كانت تعطي بسخاء وكرست حياتها كلها لعائلتها ومحبيها وكانت متفانية في عملها حتى اللحظة الأخيرة .. خبر حزين جدا وصادم جدا جدا”.

والمذيعة نجوى قاسم (52 عاماً) من بلدة جون، وهي مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية في قناة العربية الفضائية، تقدمّ البرنامج اليومي "حدث اليوم" على قناتي العربية والعربية الحدث. انطلاقاتها كانت من تلفزيون المستقبل، حيث عملت أكثر من 11 عاما، قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في العام 2004 رغبة منها في قناة أكثر تخصصاً في الأخبار السياسية.

العام 2006 حصلت قاسم على جائزة أفضل مذيعة في المهرجان العربي الرابع للإعلام في بيروت. سميت على موقع قناة العربية بـ"قطعة الكريستال" وسمتها جريدة الرياض السعودية بـ"المراسلة الحربية".

العام 2011 تم اختيارها بين أقوى مئة سيدة في العالم العربي من قبل مجلة أريبيان بزنس، وحصلت في العام 2012 على جائزة مؤسسة مي شدياق للإبداع التلفزيوني