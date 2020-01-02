السعودية "المطيري" تعلن اعتناقها الدين المسيحي وجدل بمواقع التواصل الاجتماعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020

الرياض - الخليج 365

أثار إعلان سعودية اعتناقها المسيحية، الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.



وزعمت امرأة تدعي فايزة المطيري أنها ناشطة نسوية سعودية تقيم في كندا.

حيث أعلنت، اعتناقها الدين المسيحي، بدلا من الإسلام.

ونشرت فايزة صورتين لها، الأولى قديمة ترتدي فيها الحجاب إبان حياتها في السعودية، والثانية حديثة ظهرت فيها من دون حجاب، مرتدية الصليب.

وقالت المطيري في تعليق على صورتيها:(الحرية هي أن تقول لا لما لا تريد) كنت امرأة مسلمة حزينة خائفة وأنا اليوم امرأة مسيحية قوية محبة مطمئنة تنمو في نعمة الرب 2020“.

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وأثارت تصريحات المطيري جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجاء في التعليقات:" كل واحد حر في دينه أكيد من شافت مسلمين بحق وحقيقي عمره عقيدتها ما راح تهتز".

وردت الكاتبة الكويتية مريم بوصالحة، على المطيري بالقول:"لا علاقة للدين بخوفك وحزنك، الخوف والحزن كانوا بسبب أفكار داخلية! ما اعتقد إن فك الشعر والميك اب واللبس هم سبب سعادتك – وإن كانت فهي مؤقته بسبب كسر اسلوب حياة روتيني – وعلى فكرة، كثير كانوا "متحررين" على قولتك، لكنهم لقوا الراحة والسعادة والتوفيق بعد ما تمسكوا بالدين“.

وقال آخر: "أحس بداخلها خير لكن استغرب جحودها للإسلام"، وعلقت المدونة اللبنانية سمر رزق على المطيري بالقول: "تعملي ال بدك ياه، بس الإسلام ليس دين حزن وخوف، اذا كان هيدا شعورك ف هيدي نظرتك الخاصة الي عالأرجح متعلقة بالعادات و التقاليد. انا كمسلمة بعتبر حقوقي وسعادتي كاملة وأنمو في نعمة الله كل يوم".

لترد المطيري: "يحاولون طول اليوم يخترقون حسابي. أنا أشكر الجميع على التعليقات أنا ما عندي مشكلة مع المسلمين أنا مشكلتي مع الإسلام. شكرا للجميع على الكلام الطيب والكلام السيء ما عندي مشكلة معكم حتى لو تسبوني".

وأضافت:"راح أرد على جميع في الخاص بس صدقوني ما عندي الوقت الكافي بس بنهاية راح أرد حتى لو تأخرت، إلي عنده أسئلة يتفضل يراسلني. يا عزائي أنا ما أبحث عن شهرة لو أبحث عن شهرة على قولتكم راح أنشر أشياء جدا جدا قوية، اسم العائلة إلي مضايقكم هو اسمي ليه زعلانين أنا أمثل نفسي شنو دخل قبيلة المطيري في فيني أنا أمثل نفسي فقط أوك".

وتعرّف المطيري نفسها عبر صفحتها، بأنها ناشطة نسوية سعودية تقيم في كندا مؤخرا بعد تقديمها طلب اللجوء، وتستضيف عدة ناشطات سعوديات ذوات توجه نسوي مماثل، وبينهن رهف القنون، الشابة السعودية التي أثارت جدلا عالميا العام الماضي في رحلة لجوئها إلى كندا