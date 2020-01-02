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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعثة أميصوم تكثف الجهود لضمان الأمن خلال انتخابات 2021 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020
مهد محمد علي
تنفذ بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال استراتيجية جديدة للعام الجديد لدعم الشرطة الوطنية الصومالية والجبهة العسكرية لمواصلة مهمة 2020
وتعاون قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للاتحاد الأفريقي مع الحكومة الصومالية الفيدرالية في إنشاء فريق لإجراء تقييم التهديد على النحو المنصوص عليه في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
وقالت البعثة : " في العام الجديد ، سيقوم الاتحاد الأفريقي بتنفيذ السحب الثالث ، وهو ألف جندي بحلول فبراير 2020 ، ونضع خططًا أولية لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لدعم قوات الأمن الصومالية لإنشاء عملية إرسال آمنة لعملية انتخابية سلمية"
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