حجة.. مقتل صراف وابنه برصاص مسلحين حوثيين

أقدمت مليشيا الحوثي الانقلابية، على قتل مالك محل صرافة وأحد أبنائه، بعد رفضه تسليم مبالغ مالية من العملة الجديدة، تريد المليشيا نهبها، في محافظة حجة شمالي اليمن.



ونقل موقع الجيش "سبتمبرنت" عن مصادر محلية قولها، إن أحد الصرافين في منطقة "حجة شرف"، يُدعى"الخميسي" قتل وأحد أبنائه بقنبلة يدوية ألقاها مسلحون حوثيون عليهما بعد مقاومتها لهم ورفضهما تسليم أموال كبير من العملة الجديدة.



وذكرت المصادر أن المسلحين الحوثيين تبادلوا اطلاق النار مع الخميسي ونجله، بعد رفضهما تسليم العملة النقدية الجديدة، ما أسفر عن مقتله وأحد ابنائه بانفجار قنبلة يدوية، ألقاها مسلح حوثي ومقتل أربعة من عناصر المليشيات الحوثية.



وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية منع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية، وتمارس عمليات نهب واسعة لمحلات الصرافة والمتاجر تحت ذريعة مصادرة العملة الجديدة.



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