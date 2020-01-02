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مليشيا الحوثي تقتحم مبنى اتحاد الأدباء والكتاب في مدينة ذمار

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اليمنالعربي ـ ذمار 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020

مليشيا الحوثي تقتحم مبنى اتحاد الأدباء والكتاب في مدينة ذمار

اليمنالعربي ـ ذمار

أقدمت مليشيات الحوثي الانقلابية، الأربعاء، على اقتحام مبنى اتحاد الأدباء والكتاب بمحافظة ذمار، للمرة الرابعة، في محاولة للسطو عليه ومصادرته.

 

واستنكر ناشطو محافظة ذمار اقدام الحوثيون على اقتحام المبنى ، داعين إلى وقفة رفضا لهذه الممارسات.

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وتداول ناشطون على صفحاتهم في الفيس بوك بيانات الادانة ودعوات الخروج لوقفة احتجاجية  بهدف الضغط على ميليشيات الحوثي بمغادرة المبنى والكفى عن محاولة السطو المتكرر عليه.

 

وتعد هذه المرة الرابعة التي يحاول نافذون في ميليشيا الحوثي اقتحام المبنى ومصادرة محتويات.

 

واتهم الناشطون ميليشيا الحوثي بمواصلتها نهبها للأراضي والعقارات العامة بالمحافظة ومصادرتها بقوة السلام، دونما اي راع او مانع لهذه الجرائم والانتهاكات المتواصلة

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