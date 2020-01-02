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البيل يأمل أن يشهد العام الجديد استكمال تنفيذ كامل بنود اتفاق الرياض

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الرياض عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020

البيل يأمل أن يشهد العام الجديد استكمال تنفيذ كامل بنود اتفاق الرياض

الرياض عدن - الخليج 365

أكد المحلل السياسي، عبدالرحمن البيل، على "النجاحات التي حققتها المتمثلة باتفاقية الرياض".

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ونقلت صحيفة "عكاظ" الصادرة اليوم الخميس عن  رئيس تحرير صحيفة «المشهد» اليمني عبدالرحمن البيل قوله : «ننظر إلى العام الجديد بتفاؤل كبير رغم خيبات الأمل المخيمة علينا من العام السابق الذي شهد إجهاض آمالنا بتحرير الحديدة كنقطة انطلاق لتحرير كل الأراضي اليمنية».

 

ولفت البيل إلى النجاحات التي حققتها السعودية المتمثلة باتفاقية الرياض، معربا عن أمله أن يشهد العام الجديد استكمال تنفيذ كامل بنودها وعودة اللحمة اليمنية وإنهاء كل أشكال التفرقة والتفرغ للإرهاب الحوثي الإيراني الذي يمثل أكبر تحد أمام الشعب اليمني، خصوصاً أن المليشيا تفتتح عام 2020 بإجراءات اقتصادية هدفها تكريس تجويع اليمنيين وزيادة نسبة الفقر والقضاء على ما تبقى من البنية التحتية.

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