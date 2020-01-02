تعز.. الإخوان الموالون لقطر يصعدون وتزايد التنسيق مع الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020

تعز - الخليج 365

صعد الإخوان في محافظة على لسان اللواء خالد فاضل قائد محور تعز الموالي للإخوان وقطر والذي هدد بخوض مواجهة مع قوات المقاومة المشتركة في الساحل الغربي لاسترداد المديريات الساحلية التي قامت بتحريرها من الميليشيات الحوثية.

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وشن ناشطون وإعلاميون من حزب الإصلاح حملة إعلامية على قوات المقاومة المشتركة والعميد طارق صالح على وجه التحديد، على خلفية تعيين قيادي من حزب المؤتمر مديرا لمديرية المخا الساحلية التي يسعى الإخوان لبسط سيطرتهم عليها.

ووفق صحيفة "العرب"، برزت مؤشرات متزايدة في الآونة الأخيرة على وجود تنسيق عسكري ولوجستي حوثي – إخواني في محافظة تعز، من خلال تسهيل الإخوان تهريب الأسلحة للحوثيين في جبهات تعز مع قوات المقاومة المشتركة، وتبادل الهجوم على مواقع تابعة لكتائب أبي العباس واللواء 35 مدرع التي لا تدين بالولاء للإخوان.